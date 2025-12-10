10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vor Zinsentscheid etwas tiefer erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise mit knappen Verlusten.

2. Börsen in Fernost kaum bewegt

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise marginale 0,10 Prozent tiefer bei 50.602,80 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind ebenso minimale Verluste zu sehen, der Shanghai Composite gibt 0,12 Prozent ab auf 3.904,96 Punkte.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng stellenweise um leichte 0,11 Prozent auf 25.462,20 Indexpunkte.

3. Delivery Hero-Aktie legt zu: Verkauf weiterer Unternehmensteile möglich

Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen. Der im MDAX notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht mit der Bewertung an der Börse. Zur Nachricht

4. GameStop-Aktie bricht ein: Gewinn und Umsatz enttäuschen

Mit Spannung wurden die Zahlen eines Nachzüglers in der Berichtssaison erwartet: GameStop hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

5. Oracle legt Zahlen vor

Oracle wird nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in die Bücher des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 gewähren. So lief die bisherige Berichtssaison der Tech-Riesen. Zur Nachricht

6. Elon Musks SpaceX strebt offenbar rekordverdächtige Bewertung an

Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX will Insidern zufolge mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro) angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zur Nachricht

7. Vorstandsmitglied Meschke verlässt Porsche-Holding

Der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand der Porsche SE, Lutz Meschke, hört auf. Wie die Beteiligungsholding mitteilte, beendet Meschke seine Vorstandstätigkeit im Dezember. Zur Nachricht

8. Trotz Shutdown: Experten erwarten erneute Zinssenkung der Fed

Die US-Notenbank Federal Reserve steht an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) erneut vor der Entscheidung: Rechtfertigt ein schwacher Arbeitsmarkt eine weitere Zinssenkung - oder sollte sie am derzeitigen Leitzins festhalten, um die hartnäckige, erhöhte Inflation in den Griff zu bekommen? Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise bewegen sich nur leicht. So verteuerte sich der WTI um 0,14 auf 58,39 Dollar, während Brent um 0,07 auf 62,05 Dollar fiel.

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro kostet am Morgen 1,1629 US-Dollar und damit nur marginal mehr als am Vortag.