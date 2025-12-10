DAX aktuell

Gespannt warten Anleger auf die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Vorfeld dürfte der Markt sich kaum aus der Deckung wagen.

Der DAX hatte sich am Vortag von der psychologisch wichtigen 24.000er-Marke nach oben absetzen könne und schloss um 0,49 Prozent höher bei 24.162,65 Punkten. Vorbörslich sind minimale Verluste zu sehen.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alle Augen auf die Fed

Tags zuvor hatte der DAX zwischenzeitlich am Korrekturtrend gerüttelt, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der Leitindex inzwischen wieder um mehr als 3 Prozent.

Es gilt inzwischen wieder als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Im November war dies durchaus schon anders, was den DAX zwischenzeitlich sogar auf das tiefste Niveau seit Mai zurückgeworfen hatte.

Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump weiterhin enormen Druck auf die Notenbank aus.

