Tui zahlt erste Dividende seit Corona

10.12.25 08:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,03 EUR -0,47 EUR -5,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern TUI will seinen Aktionären erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das im MDAX gelistete Unternehmen bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hannover mitteilte. Für das neue Geschäftsjahr bis Ende September 2026 setzt sich Vorstandschef Sebastian Ebel beim Umsatz eine währungsbereinigte Steigerung um 2 bis 4 Prozent zum Ziel. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll um 7 bis 10 Prozent steigen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im November mitgeteilt hatte. Der bereinigte operative Gewinn legte um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von rund 636 Millionen Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen auch in den kommenden Jahren wieder mit Dividenden rechnen können: Für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus will Tui 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie an die Anteilseigner ausschütten./stw/mis

