TUI Aktie

Marktkap. 3,93 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten, vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien durchwachsen ausgefallen, hätten aber eine positive Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Buy

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,76 €		 Abst. Kursziel*:
41,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,05%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

