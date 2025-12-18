Mehr Angebot in Hannover

Frühbuchen liegt im Trend: Viele Menschen planen ihren Urlaub inzwischen so weit im Voraus, dass bei TUI bereits Reisen bis in die Osterferien 2027 gebucht werden können.

"Immer mehr Gäste sichern sich rund um Weihnachten nicht nur ihren Sommerurlaub, sondern planen inzwischen Reisen, die noch über ein Jahr im Voraus liegen", sagte TUI-Produktchef Steffen Boehnke.

Das Touristikunternehmen hat deshalb den Flugplan seiner Airline Tuifly für den kommenden Winter zur Buchung freigegeben. Besonders gefragt blieben die Kanarischen Inseln und Ägypten, hieß es. Tuiflys Heimatflughafen und größter Standort ist Hannover. Dort soll das Angebot zum Winter 2026 mit einem zusätzlichen Flugzeug ausgebaut werden.

Die andauernde Reiselust spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider: Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte TUI den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Besonders gut liefen nach Unternehmensangaben die Geschäfte mit den eigenen Hotels und Kreuzfahrten.

HANNOVER (dpa-AFX)