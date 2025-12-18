DAX24.076 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,4%Nas22.924 +1,0%Bitcoin75.420 +2,9%Euro1,1739 ±-0,0%Öl60,13 -0,9%Gold4.333 -0,1%
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester erwartet -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari
TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
Energie der Zukunft?

TMTG-Aktie +24%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein

18.12.25 15:36 Uhr
Trump Media-Aktie an der NASDAQ auf Höhenflug: Einstieg in Nuklear-Business mit Milliardendeal - KI-Energiebedarf im Fokus | finanzen.net

Die Trump Media & Technology Group (TMTG) hat eine Fusion mit dem Kernfusions-Pionier TAE Technologies angekündigt.

• Transaktionswert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar
• Kapitalspritze: TMTG stellt TAE sofort 200 Millionen US-Dollar bereit; weitere sollen folgen
• Ziel ist der Bau des ersten kommerziellen Fusionskraftwerks (50 MWe) ab 2026

Details der Trump Media-TAE-Fusion und strategische Ausrichtung

Die Trump Media & Technology Group (TMTG), Betreiberin der Plattform Truth Social, gab heute die Unterzeichnung eines definitiven Fusionsvertrags mit TAE Technologies bekannt. Das neue kombinierte Unternehmen wird als Holdinggesellschaft fungieren, unter deren Dach Truth Social, Truth+, Truth.Fi sowie die Fusionssparte TAE zusammengeführt werden.

Der Fokus der neuen Einheit liegt auf der Lösung des Energieengpasses im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da KI-Rechenzentren enorme Mengen an Strom benötigen, sieht TMTG in der Kernfusion den Schlüssel zur Sicherung der technologischen Dominanz. Devin Nunes, CEO von TMTG, bezeichnete in der entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens Fusionsenergie als den bedeutendsten Durchbruch seit der kommerziellen Nutzung der Kernkraft in den 1950er Jahren.

Zeitplan für die "Energiewende": Baubeginn 2026

Das kombinierte Unternehmen plant, im Jahr 2026 den Standort für das weltweit erste Fusionskraftwerk im Versorgungsmaßstab (50 MWe) festzulegen und mit dem Bau zu beginnen. Perspektivisch sind weitere Anlagen mit einer Kapazität von 350 bis 500 MWe geplant. Diese sollen eigenen Angaben nach grundlastfähigen, sauberen Strom ohne das Risiko einer Kernschmelze liefern.

So soll der neue Konzern aufgestellt werden

Die künftige Führung des Konzerns wird durch eine Co-CEO-Struktur gewährleistet. Devin Nunes und der bisherige TAE-Chef Dr. Michl Binderbauer werden das Unternehmen gemeinsam leiten, während ein neunköpfiger Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Michael B. Schwab die strategische Steuerung übernimmt. Dem Gremium werden unter anderem auch Donald J. Trump Jr. angehören. TMTG hat zudem zugestimmt, TAE unmittelbar bei Vertragsunterzeichnung bis zu 200 Millionen US-Dollar in bar bereitzustellen, gefolgt von weiteren 100 Millionen US-Dollar nach der erstmaligen Einreichung der entsprechenden Fusionsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC.

Trump Media-Aktie setzt zum Höhenflug an

An der Börse sorgte die Nachricht für eine signifikante Aufwärtsbewegung. Die Aktie der Trump Media & Technology Group steigt im NASDAQ-Handel zeitweise um 23,59 Prozent auf 12,94 US-Dollar. Die historische 52-Wochen-Spanne der Aktie bewegt sich zwischen einem Tiefstand von 10,18 US-Dollar und einem Höchstwert von 43,46 US-Dollar. Analysten wie Daniel Ives von Wedbush wiesen laut MarketWatch darauf hin, dass es am öffentlichen Markt bisher an Möglichkeiten für Investitionen in Kernfusions-Unternehmen gemangelt habe. Der Deal wecke daher vor dem Hintergrund des globalen Wettlaufs um saubere Energie für KI-Infrastrukturen besonderes Interesse bei Investoren, die auf die nächste Stufe der Energieversorgung setzen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jae C. Hong/AP, John Moore/Getty Images

