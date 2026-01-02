Trainingsstart im Blick

In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung.

Der Fußball-Bundesligist hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt. "Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass wir jetzt getrennte Wege gehen", kommentierte Cheftrainer Niko Kovac die Personalie knapp zum Trainingsstart im neuen Jahr im spanischen Marbella.

Der 36 Jahre alte Engländer hatte sein Aus beim BVB zuvor selbst über eine Internet-Plattform verkündet. Clapham war einst von Kovacs Vorgänger Nuri Sahin geholt worden. Nach dpa-Informationen wäre sein Vertrag nicht verlängert worden. Einen Ersatz soll es nicht geben.

MARBELLA (dpa-AFX)