DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.943 +0,9%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Chevron 852552 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
KW 1: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 1: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder KI-Panne: Musks Grok liefert wohl fehlerhafte Bilder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klingbeil: Gewalt-Regime kein Grund für Rechtsverletzung

04.01.26 11:25 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für SPD-Chef Lars Klingbeil ist das US-Vorgehen in Venezuela "sehr bedenklich". Der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro habe zwar ein autoritäres Regime angeführt, das sich mit Gewalt und Unterdrückung an die Macht geklammert habe. "Allerdings kann dies keine Rechtfertigung dafür sein, internationales Recht zu missachten", sagte Klingbeil. "Das Völkerrecht ist zu achten. Das gilt auch für das Handeln der USA." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte eine rechtliche Einordnung des US-Angriffs zunächst nur als "komplex" bezeichnet.

Wer­bung

Klingbeil sagte, jetzt müsse es darum gehen, jegliche weitere Eskalation zu verhindern. Der SPD-Chef rief dazu auf, "den Pfad zu einem friedlichen Übergang zur Demokratie in Venezuela zu finden". Die venezolanische Bevölkerung müsse selbst über ihre Zukunft entscheiden können./bw/DP/zb