DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 -1,4%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.933 -1,6%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,24 -0,3%Gold4.433 -0,5%
DAX etwas tiefer erwartet - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen im Minus -- Trump lenkt Venezuelas Öl-Milliarden in die USA -- Chevron, ExxonMobil im Fokus
DAX aktuell

DAX nach neuem Allzeithoch tiefer erwartet - 25.000-Punkte-Marke dürfte halten

08.01.26 08:08 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte über 25.000-Punkte-Marke bleiben - trotz leichtem Minus | finanzen.net

Am Donnerstag dürfte sich der DAX eine kleine Verschnaufpause nach seiner Rekordrally gönnen. Die Marke von 25.000 Punkten dürfte jedoch trotz erwarteter kleiner Verluste zunächst halten.

DAX 40
25.122,3 PKT 230,1 PKT 0,92%
Nachdem der DAX am Mittoch neue Rekorde erklommen und dabei erstmals in seiner Geschichte auch die runde Marke von 25.000 Punkten überwunden hatte, dürfte es am heutigen Donnerstag zu kleinen Gewinnmitnahmen kommen. Nach einem Handelsschluss bei 25.122,26 Punkten (+0,92 Prozent) zur Wochenmitte wird der deutsche Leitindex heute in vorbörslichen Indikationen moderat tiefer, jedoch dennoch knapp über der 25.000-Punkte-Marke erwartet.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Mittwoch hatte der DAX im Handelsverlauf erstmals die Schwelle von 25.000 Punkten geknackt und bei 25.122,46 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.122,26 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

US-Börsen geben Richtung vor

Einmal mehr scheint sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen zu orientieren, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äußerungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

Rüstungsaktien und Immobilienwerte rücken nach Trump-Aussgen in den Fokus

Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie am Mittwoch für Verunsicherung unter Investoren. Einerseits kündigte er an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen. Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

