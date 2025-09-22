DAX 23.667 +0,6%ESt50 5.480 +0,7%Top 10 Crypto 15,60 -0,7%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.761 +0,3%Euro 1,1802 +0,0%Öl 66,84 +0,4%Gold 3.784 +1,0%
TUI Aktie

TUI Aktien-Sparplan
8,15 EUR +0,22 EUR +2,77 %
STU
Marktkap. 4,04 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
Symbol TUIFF

UBS AG

TUI Neutral

11:21 Uhr
TUI Neutral
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
8,15 EUR 0,22 EUR 2,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Neutral

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,94 €		 Abst. Kursziel*:
13,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,38%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:21 TUI Neutral UBS AG
10:11 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:06 TUI Market-Perform Bernstein Research
14.08.25 TUI Neutral UBS AG
mehr Analysen

