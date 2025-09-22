TUI Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung von Jet2 gut ankommen./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,94 €
|Abst. Kursziel*:
-0,53%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,04%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
