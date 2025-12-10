DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.692 -0,1%Euro1,1632 ±0,0%Öl62,03 -0,1%Gold4.211 +0,1%
Vor Bilanzvorlage

Ausblick: Adobe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

10.12.25 06:32 Uhr
Ausblick: Adobe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Adobe öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
297,00 EUR 5,05 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Adobe stellt am 10.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

30 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,40 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 42,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,79 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,11 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,82 USD, gegenüber 12,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 23,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 21,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Adobe Inc.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
