Ausblick: Adobe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Adobe öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Adobe stellt am 10.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
30 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,40 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 42,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,79 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 28 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,11 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,61 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,82 USD, gegenüber 12,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 23,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 21,53 Milliarden USD generiert wurden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.2024
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2023
|Adobe Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.2023
|Adobe Outperform
|RBC Capital Markets
|14.12.2021
|Adobe Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
