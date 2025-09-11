Adobe Aktie
Marktkap. 126,46 Mrd. EURKGV 41,73 Div. Rendite 0,00%
WKN 871981
ISIN US00724F1012
Symbol ADBE
Adobe Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 540 auf 520 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) mit KI-Produkten ein Quartal früher erreicht und damit für eine positive Überraschung gesorgt, lobte Mark R Murphy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Auch das anhaltende währungsbereinigte Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ermutige./gl/mis
Zusammenfassung: Adobe Overweight
|Unternehmen:
Adobe Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 520,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 350,55
|Abst. Kursziel*:
48,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 364,29
|Abst. Kursziel aktuell:
42,74%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 520,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
