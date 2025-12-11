MARKT USA/Hohe Oracle-Investitionen schüren KI-Sorgen

Am Tag nach der Zinsentscheidung dürfte die Wall Street am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,6 Prozent. Für den Nasdaq-Future geht es mit den kräftigen Abgaben der Oracle-Aktie um 0,8 Prozent nach unten. Die Prognosen des Unternehmens lagen unter den Schätzungen und es meldete höhere Investitionen als erwartet. Die Aktien von Oracle fallen vorbörslich um 11 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

"Wie bei den meisten großen Technologieunternehmen steigen die Kapitalausgaben weiter an und übertreffen die Erwartungen der Wall Street, was stark belastet", sagt Ryan Lee, Senior Vice President für Produkt und Strategie bei Direxion.

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank stimmte am Mittwoch dafür, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent zu senken. Die Entscheidung stieß auf drei Gegenstimmen: Zwei kamen von Vertretern, die jegliche Senkung ablehnten, und eine von einem Verbündeten Trumps, der eine stärkere Reduzierung gefordert hatte.

"Die Ära der präventiven Lockerung ist vorbei", so Daniel Siluk, Portfolio Manager and Head of Global Short Duration and Liquidity, bei Janus Henderson Investors. Die Fed habe zwar zum dritten Mal in diesem Jahr die Zinsen gesenkt, in ihrer Erklärung betonte die Fed allerdings, dass künftige Schritte datenabhängig seien. "Damit vollzieht sie einen klaren Wechsel zu einem Ansatz, bei dem von Sitzung zu Sitzung entschieden wird", betont Siluk.

Wer­bung Wer­bung

Im Fokus steht aber vor allem der Technologiesektor. Oracle meldete für das vierte Quartal Investitionen von rund 12 Milliarden US-Dollar. Das waren rund 44 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Investitionen für das laufende Geschäftsjahr würden um 15 Milliarden US-Dollar höher ausfallen als bisher prognostiziert, so der Cloud-Computing-Anbieter. Die höher als erwartet ausgefallenen KI-Ausgaben von Oracle gepaart mit einem verfehlten Gewinn hätten bei Anlegern Bedenken darüber ausgelöst, wie und wann sich die Gewinne aus dem KI-Boom erzielen lassen würden, heißt es.

Dies setzt auf KI fokussierte Aktien unter Druck. Die Aktien des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave fallen um 3,1 Prozent, während die Papiere der Chiphersteller Nvidia und AMD um 1,8 Prozent bzw. 1,6 Prozent nachgeben.

Adobe hat im vierten Geschäftsquartal einen deutlich höheren Umsatz erwirtschaftet und rechnet mit weiter steigenden Umsätzen. KI soll dabei zu einem größeren Teil ihres Geschäfts werden. Die Aktie fällt mit der negativen Stimmung im Technologiesektor um 0,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 05:52 ET (10:52 GMT)