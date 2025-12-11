DAX24.274 +0,6%Est505.749 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -3,9%Nas23.451 -0,9%Bitcoin76.719 -2,4%Euro1,1747 +0,5%Öl61,15 -2,2%Gold4.238 +0,2%
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen uneins -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Primoris - Infrastrukturspezialist profitiert von Konjunkturbelebung und KI-Boom! Primoris - Infrastrukturspezialist profitiert von Konjunkturbelebung und KI-Boom!
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zahlen vorgelegt

Adobe-Aktie höher: Umsatz und Gewinn steigen - Jahresausblick angehoben

11.12.25 15:38 Uhr
NASDAQ-Aktie Adobe stärker: Umsatz und Gewinn ziehen an - Jahresausblick wird angehoben | finanzen.net

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben.

Adobe signalisierte damit, dass sich Investitionen in KI-Funktionen auszahlen. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte, soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (November 2026) bei 25,9 bis 26,1 Milliarden US-Dollar liegen. Analysten hatten einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 23,3 bis 23,5 Dollar betragen. Auch hier lag die Schätzung am unteren Rand. Für das erste Quartal hat sich der Konzern Umsätze von 6,25 bis 6,3 Milliarden Dollar vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dann 5,85 bis 5,9 Dollar betragen.

Im vierten Geschäftsquartal (per 28. November) stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar. Die Adobe-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 1,27 Prozent auf 347,50 US-Dollar.

/jha/

SAN JOSE (dpa-AFX)

mehr Analysen