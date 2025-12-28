DAX25.307 -0,5%Est506.011 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.514 -0,8%Bitcoin82.748 +1,1%Euro1,1652 +0,1%Öl65,82 +0,6%Gold4.623 +0,8%
Kreativ-Software

Apple-Aktie sinkt: KI-Training wird nicht mit Nutzerdaten durchgeführt

14.01.26 16:11 Uhr
Apple-Aktie an der NASDAQ im Minus: KI-Training ohne Nutzerdaten | finanzen.net

Apple hat zur Vorstellung seines neuen Abos für Kreativ-Software versichert, keine Nutzerdaten zum Anlernen Künstlicher Intelligenz einzusetzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
263,30 EUR -1,80 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
222,95 EUR 0,35 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"In keinem Szenario kommt es jemals dazu, dass in Apple Creator Studio erstellte Inhalte fürs Training verwendet werden", sagte der für App-Produktmarketing zuständige Manager Brent Chiu-Watson. Apple greift etwa für die Erzeugung von KI-Bildern in der Präsentationssoftware Keynote auf Modelle des ChatGPT-Entwicklers OpenAI zurück. Die Privatsphäre der Nutzer bleibt dabei laut Apple geschützt.

Apple bündelte im Creator-Studio-Abo unter anderem seine Software für Videoschnitt und Bildbearbeitung sowie neue KI-Funktionen für Büro-Apps. Mit dem Angebot greift der Konzern in dem Geschäft unter anderem den Platzhirsch Adobe an. Nutzer haben dabei nicht die Möglichkeit, auszuwählen, welche KI-Modelle im Hintergrund für einzelne Aufgaben eingesetzt werden. Apple habe die aus Sicht des Konzerns besten Modelle für jeweilige Aufgaben ausgewählt, sagte Chiu-Watson.

Beim Einsatz von KI halte sich Apple an den Grundsatz, dass man menschliche Kreativität ergänzen wolle, betonte der für Produktmarketing zuständige Bob Borchers. "Wir wollen ihre Fähigkeiten erweitern, aber nicht ersetzen." Auch sei Apple überzeugt, dass von Nutzern erstellte Dinge ihr Eigentum bleiben und nur sie die Kontrolle darüber haben, wo und wann sie geteilt werden.

Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 259.92 US-Dollar.

/so/DP/jha

CUPERTINO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com, TonyV3112 / Shutterstock.com

