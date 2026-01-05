DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.933 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.421 +0,1%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1690 -0,3%Öl 61,59 -0,3%Gold 4.483 +0,8%
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
Apple Aktie

Marktkap. 3,41 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Schwächere Umsatztrends als sonst in der Saison hätten sich im Dezember fortgesetzt und könnten ein moderates Risiko für die Prognose für das Service-Geschäft im ersten Geschäftsquartal darstellen, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag angesichts jüngster Daten für Apples App Store./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 264,37		 Abst. Kursziel*:
15,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 262,39		 Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,73

*zum Zeitpunkt der Analyse

