Apple Aktie

222,30 EUR -0,70 EUR -0,31 %
STU
259,44 USD +0,11 USD +0,04 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,29 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

14:56 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
222,30 EUR -0,70 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Googles KI Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Deal sei gut für Apple, weil dadurch neue KI-Features möglich würden, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 260,25		 Abst. Kursziel*:
17,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 259,44		 Abst. Kursziel aktuell:
17,56%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,73

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

06.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Apple Underweight Barclays Capital
22.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

