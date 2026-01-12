Apple Aktie
Marktkap. 3,29 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Googles KI Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Deal sei gut für Apple, weil dadurch neue KI-Features möglich würden, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 260,25
|Abst. Kursziel*:
17,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 259,44
|Abst. Kursziel aktuell:
17,56%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 284,73
*zum Zeitpunkt der Analyse
