DAX25.326 +0,2%Est506.051 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,10 +1,3%Nas23.673 +0,9%Bitcoin83.365 +0,1%Euro1,1606 -0,3%Öl63,79 -2,5%Gold4.606 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street vorbörslich fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, Secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, Secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert

15.01.26 15:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
224,05 EUR 0,80 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
788,70 EUR -10,50 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
266,30 EUR 2,40 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MasterCard Inc.
472,50 EUR 8,85 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Abgabe des Geschäfts mit Apple-Kreditkarten (Apple) an JPMorgan Case (JPMorgan ChaseCo) hat der US-Investmentbank Goldman Sachs Ende 2025 einen milliardenschweren Gewinnsprung eingebracht. Das Geldhaus löste im vierten Quartal insgesamt Rückstellungen von fast 2,1 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) für mögliche Kreditausfälle auf, wie es am Donnerstag in New York mitteilte. Einen Rekord stellten Goldmans Händler derweil im Aktienhandel auf.

Wer­bung

Das Geschäft mit der Apple Card soll binnen zwei Jahren zur größten US-Bank JPMorgan wechseln, was Goldman bei den Krediten eine Entlastung von fast 2,5 Milliarden Dollar bescherte. Für Goldman Sachs endet damit ein teurer Ausflug ins Massengeschäft mit Privatkunden. JPMorgan hatte zuletzt einen Gewinnrückgang gemeldet, weil das Institut die Risikovorsorge im Gegenzug aufstocken musste.

Am Finanzmarkt konnte Goldman mit den Geschäftszahlen zunächst nicht überzeugen, zumal die Bank die Entlastung bei den Kreditrückstellungen bereits vergangene Woche angekündigt hatte. Im vorbörslichen US-Handel verlor die Goldman-Aktie fast zwei Prozent.

Unter dem Strich entfiel auf die Goldman-Sachs-Aktionäre im vierten Quartal ein Gewinn von fast 4,4 Milliarden Dollar und damit zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dies lag vor allem an der aufgelösten Risikovorsorge.

Wer­bung

Andererseits boomte der Handel mit Wertpapieren wie Aktien und Anleihen. So nahm Goldman Sachs im Aktienhandel gut 4,3 Milliarden Dollar ein - ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch keine Wall-Street-Bank jemals in einem Quartal. Auch die Einnahmen der Investmentbank etwa für die Beratung bei Börsengängen und Finanzierungen legten um ein Viertel zu. Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) brachte immerhin zwölf Prozent mehr ein.

Im Gesamtjahr wuchsen die Erträge von Goldman Sachs um neun Prozent auf 58,3 Milliarden Dollar. Der Überschuss sprang um mehr als ein Fünftel auf 16,3 Milliarden Dollar nach oben. Die Aktionäre sollen je Anteilsschein nun eine Quartalsdividende von 4,50 Dollar erhalten, 50 Cent mehr als bislang./stw/men/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen