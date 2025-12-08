DAX 24.133 +0,4%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.454 -0,5%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.204 +0,4%
238,60 EUR +1,15 EUR +0,48 %
STU
277,76 USD -1,04 USD -0,37 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,54 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

11:31 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
238,60 EUR 1,15 EUR 0,48%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Interesse an iPhones sei in den USA jüngst zurückgegangen und habe aber in China zugenommen, schrieb David Vogt am Montagabend. Dies belegten eigene Erhebungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 277,89		 Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 277,76		 Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

11:31 Apple Neutral UBS AG
08.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Apple Neutral UBS AG
04.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Radikaler Schritt Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat Warum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple Aktie News: Apple verzeichnet am Abend Verluste
finanzen.net Apple Aktie News: Apple fällt am Montagnachmittag
ING Bank Deutschland AG DAX - Kursziel bei 24.000 Punkten übertroffen - und jetzt?
FSG Trading Idee Trading Idee: Apple - Three Black Crows - Zwischenkorrektur läuft
BNP Paribas dailyAktien: Apple – Kursziele angehoben
finanzen.net Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3
Benzinga Gene Munster Backs Apple As Top Magnificent 7 Stock For Next Six Months: Here&#39;s 2 Reasons Why
Cnet Apple Expands Its Fitness Plus Service with AI-Dubbed Translations and K-Pop Tunes
Benzinga What&#39;s Up With The Pullback In Apple Stock Today?
New York Times App That Tracks ICE Raids Sues U.S., Saying Officials Pressured Apple to Remove It
Benzinga Evaluating Apple Against Peers In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
EN, Apple Apple Fitness+ expands to 28 new markets
Zacks Here is What to Know Beyond Why Apple Inc. (AAPL) is a Trending Stock
EN, Apple Apple Manufacturing Academy launches virtual programming
