NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester

NASDAQ 100-Kursverlauf

Der NASDAQ 100 befand sich am Freitagabend im Aufwärtstrend.

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,43 Prozent höher bei 25.692,05 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 25.657,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25.581,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.827,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.617,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.620,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.652,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 21.425,22 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,49 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 6,28 Prozent auf 26,08 USD), Dollar Tree (+ 5,67 Prozent auf 122,44 USD), Adobe (+ 5,33 Prozent auf 346,26 USD), Micron Technology (+ 4,66 Prozent auf 237,22 USD) und Lululemon Athletica (+ 3,49 Prozent auf 190,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3,77 Prozent auf 178,99 USD), MercadoLibre (-3,42 Prozent auf 2.066,42 USD), Amgen (-3,02 Prozent auf 329,89 USD), Netflix (-2,89 Prozent auf 100,24 USD) und Baker Hughes (-2,79 Prozent auf 49,20 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 41.962.201 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,740 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net