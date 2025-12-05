DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.607 -3,2%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,80 +0,7%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
NASDAQ 100-Kursverlauf

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester

05.12.25 22:32 Uhr
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Freitagabend im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
297,65 EUR 15,70 EUR 5,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
284,95 EUR -8,75 EUR -2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
43,08 EUR 0,43 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
175,44 EUR 5,34 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
105,12 EUR 5,80 EUR 5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,11 EUR -0,39 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lululemon Athletica IncShs
163,40 EUR 7,80 EUR 5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.809,00 EUR 6,80 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
203,70 EUR 8,94 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
86,54 EUR -1,49 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,32 EUR -1,04 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
154,40 EUR -5,50 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
22,15 EUR 1,59 EUR 7,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
207,20 EUR -0,35 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.692,1 PKT 110,4 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,43 Prozent höher bei 25.692,05 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 25.657,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25.581,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.827,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.617,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.620,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23.652,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 21.425,22 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,49 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 6,28 Prozent auf 26,08 USD), Dollar Tree (+ 5,67 Prozent auf 122,44 USD), Adobe (+ 5,33 Prozent auf 346,26 USD), Micron Technology (+ 4,66 Prozent auf 237,22 USD) und Lululemon Athletica (+ 3,49 Prozent auf 190,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3,77 Prozent auf 178,99 USD), MercadoLibre (-3,42 Prozent auf 2.066,42 USD), Amgen (-3,02 Prozent auf 329,89 USD), Netflix (-2,89 Prozent auf 100,24 USD) und Baker Hughes (-2,79 Prozent auf 49,20 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 41.962.201 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,740 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen