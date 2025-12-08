DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
International Consolidated Airlines Aktie

Marktkap. 20,23 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

