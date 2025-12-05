DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.607 -3,2%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,79 +0,7%Gold4.197 -0,3%
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
NASDAQ Composite-Kursverlauf

Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

05.12.25 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Der NASDAQ Composite gewann heute an Wert.

Schlussendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,31 Prozent auf 23.578,13 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,266 Prozent auf 23.567,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23.505,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23.506,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.680,03 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23.499,80 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 21.700,39 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 19.700,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 125,66 USD), Pegasystems (+ 5,46 Prozent auf 60,11 USD), Adobe (+ 5,33 Prozent auf 346,26 USD), Salesforce (+ 5,30 Prozent auf 260,57 USD) und Century Casinos (+ 5,04 Prozent auf 1,46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Methode Electronics (-9,69 Prozent auf 6,99 USD), Hooker Furniture (-7,53 Prozent auf 10,68 USD), World Acceptance (-7,09 Prozent auf 143,73 USD), inTest (-6,53 Prozent auf 7,44 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,45 Prozent auf 0,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37.961.568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

