DAX24.237 +0,4%Est505.753 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,6%Nas23.654 +0,3%Bitcoin76.729 -2,4%Euro1,1744 +0,4%Öl61,12 -2,2%Gold4.225 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Oracle 871460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX etwas fester -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke gehalten DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke gehalten
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
DAX aktuell

DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut

11.12.25 15:12 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Oracle-Schock trifft DAX: Fed rettet deutschen Leitindex noch vor dem Crash | finanzen.net

DAX im Spannungsfeld: Die US-Zinssenkung wirkt stabilisierend, doch die Unsicherheit nach dem Oracle-Schock bremst die Kauflust zunächst. Inzwischen werden Anleger mutiger.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.246,2 PKT 116,1 PKT 0,48%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Donnerstagshandel 0,31 Prozent tiefer bei 24.055,17 Zählern. Danach rutschte er bis nahe an die psychologisch wichtige 24.000er-Marke. Inzwischen konnte er sich von dieser wieder absetzen und tendiert mit Gewinnen.

Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed senkt Leitzinsen wie erwartet

In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

Oracle als Belastungsfaktor

Oracle führt die Märkte nach dem positiven Fed-Impuls schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Kurseinbruch im nachbörslichen US-Handel drückt nun weltweit auf die Stimmung für Technologiewerte. "Die Frage ist, ob Value-Titel die Schwäche der Techs im Handelsverlauf auffangen können", so ein Marktteilnehmer.

Wer­bung

Oracle will trotz relativ schwacher Ergebnisse die Investitionen in Rechenzentren noch stärker hochfahren als bisher geplant. Daneben warnen Marktteilnehmer vor einer zu starken Abhängigkeit des Unternehmens von "OpenAI".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:13Airbus: Boeing zieht bei Bestellungen vorbei
15:12DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
15:11Aktien Frankfurt: Dax schüttelt Angangsverluste ab - Erholung setzt sich fort
14:54Airbus testet erfolgreich Formationsflug-Verfahren zur Treibstoffeinsparung
13:54DAX - Direkter Hochlauf bis 24.500 Punkte?
13:51DAX - US-Leitzinsentscheid am Abend
13:12Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
13:11Airbus, Air France, Delta und Co. übten erstmals, wie sich zwei Jets über dem Atlantik zu einem Formationsflug treffen können
mehr