DAX fester -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Mega-Rüstungspaket -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren -- Netflix, DroneShield, Vonovia im Fokus
Vollständige Platzierung

JOST Werke-Aktie etwas höher: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus

09.12.25 10:22 Uhr
Mega-Exit bei JOST Werke bringt Aktie dennoch nicht unter Druck: 1,5 Millionen Aktien verkauft | finanzen.net

Beim Nutzfahrzeugzulieferer JOST WERKE ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
52,80 EUR 4,75 EUR 9,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die Holding am Dienstag mitgeteilt hat. Der Platzierungspreis lag bei 48,50 Euro je Aktie. Damit hat der Großaktionär rund 73 Millionen Euro eingenommen.

>Die JOST Werke war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung.

Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.

JOST Werke-Aktie höher

An der Börse ging es für die im SDAX gelistete Aktie zeitweise auf XETRA deutlicher nach oben, zuletzt betrug das Plus noch überschaubare 0,20 Prozent auf 51,20 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund 14 Prozent an Wert gewonnen.

Die JOST Werke SE war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung. Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.

JOST Werke hatte seine Jahresprognose bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal zuletzt bestätigt. Demnach soll der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten um 40 bis 50 Prozent gegenüber 2024 steigen und das bereinigte operative Ergebnis zwischen 23 und 28 Prozent zulegen. Dabei klammert der Nutzfahrzeugzulieferer das Cranes-Geschäft aus, das JOST bei der Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva mit erworben hatte. 2024 verbuchte JOST einen Umsatz von 1,07 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 113 Millionen Euro.

Der Konzern hatte für den niederländischen Hydraulikspezialisten Hyva rund 400 Millionen US-Dollar (rund 370 Mio Euro) auf den Tisch gelegt. Das Unternehmen ist den Konzernangaben zufolge Anbieter von Hydrauliklösungen für Nutzfahrzeuge mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei Frontkippzylindern. Das Unternehmen hat unter anderem aber auch Lösungen für die Abfallentsorgung und Kräne im Portfolio.

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

