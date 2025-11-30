DAX 23.763 +0,7%ESt50 5.708 +0,7%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.248 +1,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,91 -0,7%Gold 4.198 -0,8%
JOST Werke Aktie

JOST Werke Aktien-Sparplan
51,80 EUR +0,10 EUR +0,19 %
STU
Marktkap. 773,31 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

12:26 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
51,80 EUR 0,10 EUR 0,19%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Jost Werke nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe ein gutes Update zur Integration des übernommenen Hydraulikspezialisten Hyva gegeben, die offenbar nach Plan laufe, schrieb Yasmin Steilen in einer Einschätzung vom Montag. Dessen Profitabilität liege nach dem Verkauf des Krangeschäfts und dank einiger Lieferkettenverbesserungen im Zielkorridor von Jost. Wegen des Gegenwinds im US-Geschäft dürfte Jost 2025 aber eher am unteren Ende seiner Umsatzzielspanne landen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

