Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende JOST Werke-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
JOST Werke wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,550 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 53,24 Prozent auf 377,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,69 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,53 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf JOST Werke
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JOST Werke
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere JOST Werke News
Bildquellen: JOST Werke
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.10.2025
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.10.2025
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.02.2021
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.2021
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2019
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2019
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2019
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen