JOST Werke Aktie

JOST Werke Aktien-Sparplan
50,30 EUR +0,40 EUR +0,80 %
STU
Marktkap. 768,84 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

JOST Werke Buy

12:46 Uhr
JOST Werke Buy
JOST Werke AG
50,30 EUR 0,40 EUR 0,80%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,30 €		 Abst. Kursziel*:
63,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,02%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

12:41 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 JOST Werke Buy Warburg Research
14.10.25 JOST Werke Buy Warburg Research
26.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu JOST Werke AG

finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der JOST Werke-Aktie angepasst
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net JOST Werke-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Jürgen Schaubel, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: G hoch 4 Vermögensverwaltung GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Oliver Gantzert, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Joachim Dürr, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Dirk Hanenberg, buy
