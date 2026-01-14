JOST Werke Aktie
Marktkap. 880,59 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das vierte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde weiterhin eine zyklische Erholung erwartet. Die übernommene Hyva stütze zudem weiterhin den Wert des Unternehmens./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|10:56
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
