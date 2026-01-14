DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.026 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,38 +0,8%Gold 4.608 -0,2%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das vierte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde weiterhin eine zyklische Erholung erwartet. Die übernommene Hyva stütze zudem weiterhin den Wert des Unternehmens./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

