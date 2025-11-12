DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
JOST Werke Aktie

52,50 EUR +3,45 EUR +7,03 %
STU
Marktkap. 721,91 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
Warburg Research

JOST Werke Buy

10:46 Uhr
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Fabio Hölscher betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag die solide Profitabilität des Nutzfahrzeugzulieferers angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes. Dies unterstreiche den bedeutenden Fortschritt, den die Neu-Isenburger bei der Integration des Hydraulikspezialisten Hyva gemacht hätten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,30 €		 Abst. Kursziel*:
46,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

