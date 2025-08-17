DAX24.333 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,05 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Kurszielerhöhung

JOST Werke-Aktie zieht an: Hauck sieht enormes Kurspotenzial

19.08.25 10:11 Uhr
JOST Werke-Aktie gewinnt: Kursanstieg nach positiver Analystenstimme | finanzen.net

Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
51,30 EUR -0,80 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit gut 2 Prozent Kursplus auf 52,50 Euro blieben die JOST Werke-Titel aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.

Wer­bung

Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: JOST Werke

