JOST Werke-Aktie zieht an: Hauck sieht enormes Kurspotenzial
Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einer Kurszielerhöhung durch Hauck Aufhäuser Investment Banking zugelegt.
Mit gut 2 Prozent Kursplus auf 52,50 Euro blieben die JOST Werke-Titel aber im Chart innerhalb ihrer jüngsten Bandbreite. Auch der Handelsumsatz blieb überschaubar.
Hauck-Analyst Jorge Gonzalez Sadornil traut den Papieren mit 82 Euro deutlich mehr zu als bloß eine Rückkehr an den bisherigen Rekord von fast 58 Euro. Die Aktien des Lkw-Zulieferers blieben in Erwartung eines zyklischen Aufschwungs ein Kauf. Zudem lobte der Experte das Wachstumspotenzial aus der Integration des Hydraulikanbieters Hyva.
JOST Werke
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.2025
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
