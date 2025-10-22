Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
So sehen die Prognosen der Analysten für die Intel-Bilanz aus.
Werte in diesem Artikel
Intel wird am 23.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 36 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,010 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intel -3,880 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Intel nach den Prognosen von 32 Analysten im Schnitt 13,16 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Milliarden USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,137 USD je Aktie, gegenüber -4,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 39 Analysten durchschnittlich auf 52,07 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 53,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2025
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
