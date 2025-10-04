DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.321 +0,2%Euro1,1742 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Kursziel & Co.

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

04.10.25 08:19 Uhr
NASDAQ-Titel Intel-Aktie im Fokus der Analysten: So hart fällt das Urteil aus | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Intel-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,40 EUR -0,44 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Intel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 31,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 33,55 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG30,00 USD-10,5829.09.2025
DZ BANK--19.09.2025
JP Morgan Chase & Co.21,00 USD-37,4119.09.2025
UBS AG35,00 USD4,3219.09.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
