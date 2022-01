NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 US-Dollar belassen. Der Halbleiterkonzern habe starke Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte vor allem das rasante Wachstum der Rechenzentren-Sparte und die anhaltende Stärke im PC-Kundengeschäft./edh/ajx