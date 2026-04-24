69,43 EUR +12,44 EUR +21,83 %
STU
81,01 USD +14,18 USD +21,22 %
BTT
Marktkap. 280,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

DZ BANK

Intel Halten

17:51 Uhr
Intel Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:29 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Halten

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 82,28		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 81,01		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 69,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

18:01 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
17:51 Intel Halten DZ BANK
16:11 Intel Neutral UBS AG
16:06 Intel Equal Weight Barclays Capital
13:56 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

