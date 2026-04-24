NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 48 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, die Zahlen und der Ausblick hätten die Erwartungen dank einer starken Servernachfrage, anziehender Profitabilität und gesunder Preisgebung übertroffen. Die Nachfrage nach Server-CPUs übersteige weiterhin das Angebot aufgrund von agentischer KI. Der PC-Sektor zeige sich aber auch vorerst stabilisiert./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Sector Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 80,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 82,17
|Abst. Kursziel*:
-2,64%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 80,86
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,06%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 69,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|18:01
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:51
|Intel Halten
|DZ BANK
|16:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|16:06
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
