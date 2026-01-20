DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Intel Aktie

Intel Aktien-Sparplan
44,15 EUR +2,71 EUR +6,53 %
STU
51,62 USD +3,02 USD +6,21 %
BTT
Marktkap. 199,75 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

RBC Capital Markets

Intel Sector Perform

15:01 Uhr
Intel Sector Perform
Intel Corp.
44,15 EUR 2,71 EUR 6,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf anstehende Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Prozessorhersteller mit den Zahlen die Markterwartungen übertreffen kann, aber einen Ausblick in deren Rahmen abgibt. Die PC-Nachfrage scheine derzeit in Ordnung zu sein. Höhere Speicherpreise könnten 2026 aber das Mengenwachstum beeinträchtigen./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 15:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

