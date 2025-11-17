DAX 23.332 -1,1%ESt50 5.578 -1,1%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.947 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,21 +0,3%Gold 4.047 +0,0%
Intel Aktie

Intel Aktien-Sparplan
29,60 EUR +0,01 EUR +0,02 %
STU
34,44 USD -1,09 USD -3,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 146 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

11:51 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
29,60 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Probleme des US-Chipherstellers seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in seinem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 35,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 34,71		 Abst. Kursziel*:
0,84%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 34,44		 Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
Analyst Name:
Qingyuan Lin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 32,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

11:51 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.10.25 Intel Verkaufen DZ BANK
24.10.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

