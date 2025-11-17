Intel Aktie
Marktkap. 146 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Probleme des US-Chipherstellers seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in seinem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Market-Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 35,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 34,71
|Abst. Kursziel*:
0,84%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 34,44
|Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
|
Analyst Name:
Qingyuan Lin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 32,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
