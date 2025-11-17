Intel Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Hinsichtlich des Überangebots bei Prozessoren habe sich die Lage zuletzt etwas entspannt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er stellt die Stabilität der Nachfrage jedoch infrage, da die Käufe nach der Windows-Umstellung nun tendenziell wieder nachlassen könnten./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 23:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 02:00 / UTC
Zusammenfassung: Intel Market-Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 35,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 34,33
|Abst. Kursziel*:
1,95%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 34,21
|Abst. Kursziel aktuell:
2,31%
|
Analyst Name:
Stacy Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 32,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
