Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
NVIDIA-Aktie, Bitcoin, Goldpreis & Co.: Wenn die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank plötzlich wahr werden
NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

30.12.25 22:33 Uhr
Der NASDAQ Composite gab sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,24 Prozent leichter bei 23.419,08 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,037 Prozent tiefer bei 23.465,67 Punkten, nach 23.474,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.414,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.521,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23.365,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.660,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 19.486,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Volvo (A) (+ 12,28 Prozent auf 32,00 USD), AXT (+ 8,29 Prozent auf 15,80 USD), TransAct Technologies (+ 6,05 Prozent auf 4,03 USD), Amtech Systems (+ 5,60 Prozent auf 12,64 USD) und Donegal Group B (+ 5,45 Prozent auf 17,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Trend Micro (-13,58 Prozent auf 41,30 USD), Corcept Therapeutics (-12,06 Prozent auf 70,20 USD), Flushing Financial (-8,94 Prozent auf 15,38 USD), PetMed Express (-4,13 Prozent auf 3,25 USD) und inTest (-4,05 Prozent auf 7,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.285.489 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,934 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

