Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gibt am Dienstagnachmittag ab

Blick auf Intel-Kurs

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 37,92 USD.

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 37,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,82 USD aus. Bei 38,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.935.169 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 39,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 53,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,67 USD.

Am 24.07.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Intel mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Intel.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,137 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit