DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Intel im Höhenflug

Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt

02.10.25 10:07 Uhr
NASDAQ-Aktie Intel mit Kurssprung: AMD wohl als möglicher Foundry-Kunde im Gespräch | finanzen.net

Die Intel-Aktie konnte am Mittwoch deutlich zulegen und sich ihrem Jahreshoch nähern. Ein möglicher Treiber könnten wohl neue Gespräche mit AMD über einen Produktionsdeal sein.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
141,00 EUR 2,76 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
30,71 EUR 0,11 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Intel-Aktie mit Kurssprung
• Wohl in Gesprächen über möglichen Produktionsdeal mit AMD
• Intel auf Investorensuche

Intel-Aktie im Fokus

Die Intel-Aktie konnte am Mittwoch an der US-Techbörse NASDAQ letztlich um 7,12 Prozent auf 35,94 US-Dollar zulegen. Im Tageshoch stieg sie auf 36,06 US-Dollar und näherte sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch bei 36,30 US-Dollar. Am Donnerstag geht es vorbörslich um weitere 0,50 Prozent nach oben auf 36,12 US-Dollar. AMD-Papiere steigen unterdessen um 1,31 Prozent an auf 166,16 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine des Halbleiterkonzerns um fast 80 Prozent zulegen. Innerhalb von zwölf Monaten schlägt ein Plus von rund 58 Prozent zu Buche.

AMD als Foundry-Kunde?

Wie die Nachrichtenseite Semafor berichtet, befindet sich Intel in ersten Gesprächen über die Aufnahme von AMD als Kunden in seine Fabriken, was laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ein weiterer Vertrauensbeweis für das angeschlagene Unternehmen sei.

Noch sei unklar, welcher Anteil der Produktion an Intel verlagert würde, sollten sich die Unternehmen einigen, oder ob AMD eine Direktinvestition plane, ähnlich wie bei Vereinbarungen anderer Unternehmen. Es sei jedoch auch möglich, dass keine Einigung erzielt werde, berichtet Semafor. Sprecher der beiden Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Intel wirbt um Investitionen

Vor kurzem erst hat Intel die Zusage von NVIDIA für ein Investment von 5 Milliarden US-Dollar bekommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat kürzlich zudem berichtet, dass das Unternehmen auch beim Elektronikkonzern Apple um Investitionen geworben habe. Daneben gab es auch Spekulationen über ein Investment aus Taiwan - TSMC dementierte jedoch Gespräche über eine Beteiligung oder Partnerschaft mit Intel.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
