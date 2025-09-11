Entwicklungs-Partnerschaft

Der Chipkonzern NVIDIA greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme.

Der KI-Konzern steigt beim Chipkonzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. NVIDIA zahlt für eine Intel-Aktie 23,28 US-Dollar. Mit dem Finanzdeal soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Dabei wollen beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs entwickeln.

Der Einstieg des Chipriesen NVIDIA bei Intel sorgt am Donnerstag für ein Kursfeuerwerk. Im vorbörslichen New Yorker Handel wurde in der Spitze fast ein Drittel mehr für die Aktien des kriselnden Chipherstellers Intel gezahlt nach der Nachricht. Zuletzt legte der Intel-Kurs um 28,43 Prozent auf 31,98 US-Dollar zu. Die Titel von NVIDIA legten vorbörslich um 2,97 Prozent zu auf 175,34 US-Dollar. Nach der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr waren Technologiewerte generell gefragt.

Aktien des Intel-Konkurrenten AMD gerieten im vorbörslichen Handel allerdings mit 5,5 Prozent deutlich unter Druck.

