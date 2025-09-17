DAX23.654 +1,3%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
REACH-Studie

Novo Nordisk-Aktie zieht an: Ozempic liefert bei Herzkreislauferkrankungen bessere Ergebnisse als Eli Lilly

18.09.25 12:23 Uhr
Novo Nordisk-Aktie weit im Plus: Ozempic schlägt Medikament von NYSE-Titel Eli Lilly | finanzen.net

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat am Donnerstag positive Ergebnisse einer Studie zu seinem Abnehmmedikament Ozempic vorgelegt.

• Novo Nordisk legt positive Studienergebnisse vor
• Ozempic reduziert Risiko von Herzkreislauferkrankungen
• Novo Nordisk-Aktie mit Kurssprung

Der Diabetesspezialist Novo Nordisk hat am Donnerstag Ergebnisse einer REACH-Studie vorgelegt, die positive Ergebnisse zu seinem Abnehmmedikament Ozempic lieferte. Die Ergebnisse wurden auf der EASD-Tagung 2025 in Wien vorgestellt.

So würde Ozempic, welches auf dem Wirkstoff Semaglutid basiert und einmal wöchentlich injiziert wird, im Vergleich zu Dulaglutid von US-Rivale Eli Lilly ein um 23,1 Prozent reduziertes Risiko für schwerwiegende Herzkreislauferkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall aufweisen. Die Studie umfasste fast 60.000 US-Medicare-Patienten mit einem Alter von 66 Jahren oder älter, die an Typ-2-Diabtes, ASCVD oder mehreren Gesundheitsproblemen leiden.

"Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden oder an einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben. Gleichzeitig gibt es nur wenige klinische Daten für Menschen mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter von 66 Jahren oder älter. Diese Daten, die eine Risikoreduktion von 23 Prozent für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod zeigen, schließen eine wichtige Lücke und untermauern die gut etablierten klinischen Erkenntnisse zu Semaglutid", wird Filip Krag Knop, Senior Vice President und designierter Chief Medical Officer bei Novo Nordisk in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert. "Dies sind großartige Nachrichten für ältere Patienten und medizinisches Fachpersonal, da diese Ergebnisse die Bedeutung unserer randomisierten klinischen Studiendaten untermauern, in denen die Wirksamkeit von Behandlungen unter realen Bedingungen bewertet wurde. Dies bestätigt auch, was wir bereits aus unseren klinischen Entwicklungsprogrammen wissen, nämlich dass nicht alle GLP-1-RA gleich sind."

Die Studienergebnisse würden den ersten direkten Vergleich zwischen Ozempic und Dulaglutid bei US-Medicare-Patienten darstellen. Damit sei Ozempic das einzige GLP-1-RA, das eine nachgewiesene Risikoreduktion für kardiovaskuläre und renale Ereignisse bei Menschen mit Typ-2-Diabetes aufweise.

So bewegt sich die Novo Nordisk-Aktie

Bei Anlegern kommen die Studienergebnisse gut an: In Kopenhagen steigt die Novo Nordisk-Aktie am Donnerstag zeitweise 5,58 Prozent auf 390,20 DKK. Novo Nordisk hat in diesem Jahr bereits viele Höhen und Tiefen erlebt. Seit Jahresbeginn ging es für die Aktie 37,54 Prozent nach unten.

Zwei Analysehäuser nahmen die Diabetes-Tagung zum Anlass, ihre Einstufungen zu bekräftigen. So hält die US-Investmentbank JPMorgan an ihrem Overweight-Rating und dem Kursziel von 500 DKK fest. Analyst Richard Vosser berief sich dabei auf Aussagen Novo Nordisks im Rahmen der EASD 2025. Hier habe das Management zum Thema Forschung und Entwicklung ausgesagt, dass der Schwerpunkt weiterhin auf Adipositas und Diabetes sowie den mit diesen Krankheiten verbundenen Begleiterkrankungen läge.

Daneben bekräftigte die Schweizer Großbank UBS zum gleichen Anlass ihr neutrales Rating und das Kursziel von 340 DKK. Für Analyst Matthew Weston hielt die EASD-Tagung keine neuen Erkenntnisse bereit, da das Unternehmen schon früher seine Strategie bezüglich einer breiten Aufstellung auf dem Adipositas-Markt vorgestellt habe.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

