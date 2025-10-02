DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,63 +0,3%Gold3.872 +0,2%
DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch
Nordex-Aktie: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert
SUV im Aufwind

VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen

02.10.25 07:42 Uhr
VW-Aktie steigt trotz US-Absatzschwäche | finanzen.net

Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW deutlich.

Dabei ging es um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück zurück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 1,13 Prozent höher bei 93,04 Euro.

/he/ck

RESTON (dpa-AFX)

