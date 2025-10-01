DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.313 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +1,7%Nas22.702 +0,2%Bitcoin100.726 +3,7%Euro1,1722 -0,1%Öl65,74 -2,0%Gold3.870 +0,3%
Vorsichtiger Ausblick

Continental-Aktie trotzdem höher: Weiterhin nur gedämpfte Nachfrage

01.10.25 18:18 Uhr
Continental-Aktie steigt trotz schwacher Nachfrage | finanzen.net

Continental hat auch im dritten Quartal eine weltweit gedämpfte Nachfrage für neue Pkw-Reifen gespürt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
57,60 EUR 1,30 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In allen Regionen sei diese Entwicklung im Erstausrüstergeschäft zu verzeichnen gewesen, so der Konzern anlässlich des Pre-Close-Calls mit Analysten. Das gleiche gelte für den Nutzfahrzeugbereich. Hier schwächele vor allem das Geschäft in Nordamerika.

Zusammenfassend rechnet der Konzern im Bereich Tires mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Die operative Marge dürfte innerhalb des Prognosekorridors für das Gesamtjahr liegen - wohl aber etwas näher am unteren Ende.

Bei Contitech beeinträchtige der Druck auf den Umsatz weiterhin die Profitabilität. In Summe dürfte das Ergebnis des dritten Quartals schwächer ausfallen als erwartet, da der industrielle Aufschwung nicht wie erwartet eingetreten sei. Die Marge dürfte daher im Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Für das Schlussquartal rechnet Conti aber weiterhin mit einer Erholung.

Aufgrund der Entkonsolidierung von Aumovio rechnet Conti den weiteren Angaben zufolge mit einer nicht zahlungswirksamen negativen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Belastung.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Continental-Aktie zeitweise 2,10 Prozent auf 57,48 Euro.

DOW JONES

