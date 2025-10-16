Continental Aktie
Marktkap. 10,77 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der deutsche Reifenhersteller habe nun gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Beide Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem aktuellen Gegenwind in Form von Zöllen zu trotzen, um die Profitabilität zu sichern./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
54,54 €
|Abst. Kursziel*:
10,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,83%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10:06
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG