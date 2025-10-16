DAX 23.761 -2,1%ESt50 5.571 -1,4%MSCI World 4.281 -0,3%Top 10 Crypto 14,15 -5,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 89.860 -2,7%Euro 1,1702 +0,1%Öl 60,30 -1,2%Gold 4.337 +0,3%
Continental Aktie

58,92 EUR +2,84 EUR +5,06 %
STU
Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

10:06 Uhr
Continental Hold
Continental AG
58,92 EUR 2,84 EUR 5,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der deutsche Reifenhersteller habe nun gezeigt, was ein echter Branchenvorreiter sei, schrieb Analyst Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei erwähnte er Pirelli ebenso positiv. Beide Marken seien stark genug, auch in insgesamt eher schwierigen Zeiten dem aktuellen Gegenwind in Form von Zöllen zu trotzen, um die Profitabilität zu sichern./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Hold

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
54,54 €		 Abst. Kursziel*:
10,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,83%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

