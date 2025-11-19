Continental Aktie
Marktkap. 12,55 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Er sehe die Markterwartungen für das kommende Jahr gut untermauert, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliches Aufwärtspotenzial ergebe sich durch die geplante Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Der Wettbewerber Pirelli sei zwar wegen seiner langfristigen Wachstumsaussichten werthaltig, doch auf kurze Sicht seien die Kurstreiber für Continental und auch für Michelin offensichtlicher./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 11:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,70 €
|Abst. Kursziel*:
19,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
