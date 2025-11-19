DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.296 +1,3%Top 10 Crypto 12,00 +2,4%Nas 22.864 +2,7%Bitcoin 77.015 +2,1%Euro 1,1523 +0,1%Öl 63,34 +1,3%Gold 4.118 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Wechselkurs nicht besorgniserregend EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Wechselkurs nicht besorgniserregend
Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
63,90 EUR +1,02 EUR +1,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12,55 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

19:16 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
63,90 EUR 1,02 EUR 1,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Er sehe die Markterwartungen für das kommende Jahr gut untermauert, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliches Aufwärtspotenzial ergebe sich durch die geplante Abspaltung der Kunststofftechnik-Tochter Contitech. Der Wettbewerber Pirelli sei zwar wegen seiner langfristigen Wachstumsaussichten werthaltig, doch auf kurze Sicht seien die Kurstreiber für Continental und auch für Michelin offensichtlicher./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 11:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,70 €		 Abst. Kursziel*:
19,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

19:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
07.11.25 Continental Buy UBS AG
07.11.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

dpa-afx Wettbewerbsfähigkeit Continental-Aktie im Plus: Tochter Contitech kündigt Stellenabbau an Continental-Aktie im Plus: Tochter Contitech kündigt Stellenabbau an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag fester
finanzen.net Continental Aktie News: Continental legt am Montagmittag zu
finanzen.net Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Montagvormittag fester
finanzen.net DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen