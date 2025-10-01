DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.324 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.773 +0,5%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,49 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
2.000 Jobs gesichert

Ströer-Aktie im Minus: Ströer X greift nach Amevida

01.10.25 20:10 Uhr
Ströer im Minus: Was steckt hinter dem Amevida-Deal? | finanzen.net

Ströer X hat den Callcenter-Spezialisten Amevida mit Sitz in Gelsenkirchen übernommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,75 EUR 0,10 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sanierung der Amevida sei damit erfolgreich abgeschlossen, teilte der Insolvenzverwalter mit.

Im Rahmen der Transaktion blieben mehr als 2.000 der insgesamt rund 2.400 Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten in Deutschland erhalten. Ströer X (Leipzig) ist die Dialogmarketing-Tochter des MDAX-Konzerns Ströer (Köln).

Wer­bung

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige und sozialverträgliche Lösung finden konnten", sagte Matthias Eickhoff, Vorstandsvorsitzender der Amevida.

Amevida war aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes und gestiegener Kosten in die Krise geraten. Während des Insolvenzverfahrens in Eigenregie blieb der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang erhalten, alle Kundenaufträge wurden fortgeführt.

Ströer X teilte mit, dass man mit der Übernahme die Wachstumsstrategie fortsetze. Das Team von Amevida soll nun in die Ströer-X-Gruppe integriert werden. Die operative Übernahme sollte am Mittwoch erfolgen. Durch die Integration stärke Ströer X seine Präsenz in der Branche. "Wir sind überzeugt, dass diese Lösung eine nachhaltige, substanzielle Perspektive für Kunden, Mitarbeitende und Gläubiger schafft", so Uwe Lamnek, Chef von Ströer X.

Wer­bung

Die Ströer-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,7 Prozent tiefer bei 37,65 Euro.

/fc/DP/men

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:51Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
22.09.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
22.09.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
19.09.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:51Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen