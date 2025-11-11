DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
Top News
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Ströer Aktie

35,15 EUR +1,10 EUR +3,23 %
STU
Marktkap. 2 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

12:26 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
35,15 EUR 1,10 EUR 3,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten keine Überraschungen parat gehabt, schrieb Anna Patrice am Dienstagabend in ihrer Nachbetrachtung. Ohnehin stehe das kommende Jahr im Fokus, für das Chef Udo Müller von der Möglichkeit einer Rückkehr zu prozentual zweistelligem Wachstum in der Außenwerbung gesprochen habe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,70 €		 Abst. Kursziel*:
98,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,30%
Analyst Name:
Anna Patrice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

